Un baño de realidad

La Selección de Fútbol de Panamá fue vapuleada 6 goles a 2 en el primero de sus tres ejercicios de preparación de cara a su debut en el Mundial FIFA 2026. En un duelo amistoso disputado el pasado domingo en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, el conjunto que dirige Thomas Christiansen perdió el norte durante el segundo tiempo y se dejó encajar 4 tantos a esa media docena que terminó llevándose. “Tenemos 18 días para el primer partido contra Ghana. En aspectos tácticos, por supuesto, en el segundo tiempo, tenemos que mejorar. Pero en general estoy contento con lo que vi y este aprendizaje es lo más importante”, afirmó el DT en conferencia de prensa tras el duelo.

Por su parte, el defensa Andrés Andrade comentó: “...trataremos de enfocarnos más en lo bueno que hicimos, sacar las cosas positivas que creo que nos van a ayudar en el Mundial en los partidos que faltan”.

El equipo retornó ayer a suelo patrio para hacer los ajustes necesarios y enfrentar a su similar de República Dominicana, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, mañana miércoles 3 de junio (7:45 p.m.). Será el segundo amistoso en esta etapa de preparación premundialista y servirá como despedida de la ‘Sele’ para con sus aficionados, pues luego se medirá a Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en Missouri, Estados Unidos.

El estreno de Panamá en la Copa del Mundo será ante Ghana, el 17 de junio, en Toronto, Canadá. Por su parte, la ‘Canarinha’ viajará también a Estados Unidos, para enfrentará a Egipto en Cleveland, antes de debutar en el mundial, el 13 de junio frente a Marruecos. Ayer, se anunciaron algunos aspectos logísticos para que la afición panameña disfrute con seguridad de este encuentro de despedida ante los dominicanos.

La Policía Nacional desplegará más de 500 unidades, en tanto el servicio de buses de MiBus será gratuito para los asistentes al estadio, que abrirá sus puertas desde las 5:00 p.m. Desde la Federación Panameña de Fútbol informaron que ya se han emitido más de 21 mil boletos.