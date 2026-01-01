Caldo Deportivo del 1 de enero de 2026

“Dos de las mejores pesos gallo chocarán en Texas”

La panameña Joselyne Edwards se medirá a la francesa Nora Cornolle, en una reedición de su combate de septiembre de 2023, en Francia, en que la ‘Pantera’ perdió por decisión unánime.

La FC anunció el pasado 31 de diciembre el combate Cornolle vs Edwards 2, para el próximo 21 de febrero próximo, en la categoría de peso gallo femenino (135 libras), en el Toyota Center, de Houston, Texas.

Repartió justicia en final del básquet egipcio

Esta semana, el árbitro panameño Julio César Anaya Freile participó de la Super Copa Egipcia de baloncesto, entre los equipos Al-Ahly e Ittihad Alexandria,en Hurgada, Egipto; organizado por Egyptian Basketball Federation. Anaya recibió un reconocimiento por ser parte del cuerpo arbitral del encuentro donde salió victorioso el Al-Ahly, que logró su segundo campeonato esta temporada.

Hasta el último día, dándole

Ayer fue el último día del año 2025, y varios equipos no bajaron el acelerador de sus entrenamientos de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, que arranca el 16 de enero.

Emprende un nuevo reto internacional

El Sporting San Miguelito oficializó esta semana que el delantero Adán Henricks jugará a préstamo con Juan Pablo II College, de la Primera División del fútbol peruano.

“Mucho éxito en esta nueva etapa. ¡Vamos con todo, Adán!”, posteó el club panameño.

Gracias por tanto 2025