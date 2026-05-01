Caldo Deportivo del 1 de mayo de 2026

Shows en medio de la fiesta del fútbol

Este fin de semana, en la LPF se tendrán shows musicales para animar el ambiente. Hoy, desde las 2:00 p.m. los fans del Plaza Amador celebrarán los 71 años del club y los 111 años del corregimiento de El Chorrillo. Mientras que el medio tiempo del duelo entre Veraguas United y CAI, del 2 de mayo (4 pm) en el Toco Castillo, se presentará el artista Italian Somali.

Semifinales cardiacas

Este 1 de mayo se juegan las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina de Fútbol (LFF). A las 4:00 p.m. chocan UMECIT ante Rayadas de Chiriquí, en el Estadio Futuras Promesas, mientras que a las 8:00 p.m., Inter Panamá se mide a Santa Fe, en el Eagles Stadium. Los ganadores jugarán la final del 10 de mayo.

Domingo de Bici Escuela

La Bici Escuela, de la Fundación Mónica Licona, tendrá clases este domingo 3 de mayo desde las 8:00 a.m., a un costado del hotel Miramar, diagonal a la cancha de básquet, en la Cinta Costera, Ciudad de Panamá. Le piden a los asistentes venir con ropa cómoda y zapatillas.

La KFL mantiene el interés I

La tercera fecha de la Temporada 2026 de la Kiwanis Football League (KFL) en la división Contact Masculino Varsity se jugará este viernes 1 de mayo a partir de las 6:00 p.m., en el Sportcenter Costa del Este, en el primer encuentro Balboa Academy Dragons enfrentará a los Kiwanis Kolts; en el cierre a las 8:30 p.m., el Colegio Brader Raiders vs El Colegio de Panamá Mighty Eagles.

La KFL mantiene el interés II

Este sábado 2 de mayo se jugará la tercera jornada de la categoría Contact Masculino Juvenil, desde las 5:00 p.m., a primera hora Balboa Academy Dragons se medirá a los Kiwanis Kolts; en el segundo encuentro a las 7:00p.m., el Colegio Brader Raiders lo hará ante El Colegio de Pananá Mighty Eagles.