Panamá albergará una nueva edición de la Copa Los Volcanes, “la mayor competencia por equipos de golf de Centroamérica”, organizada por la APAGOLF y el apoyo de The R&A (Royal and Ancient Golf Club). Siete países jugarán del 11 al 14 de junio, en el Club de Golf de Panamá.

¿El fanático no quería o no podía?

“Es una persona estudiada, que se ve que tiene valores y ganas de hacer las cosas bien. Que sea deportista no significa que va a hacer un buen trabajo administrativo”, señaló el federado de taekwondo, Boris Álvarez, sobre la nominación del golfista Miguel Ordóñez como director general de Pandeportes. Sin embargo, indicó que “espero que tenga gente inteligente en su grupo de trabajo, con ganas de crecer el deporte y no sus bolsillos y muy importante, que pueda decir que no, si le piden hacer actos corruptos”.