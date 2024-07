Emer Samudio recalcó que “...soñamos con un velódromo, porque ustedes no lo tienen en su hoja de ruta ...con firmeza, estaremos en Los Angeles 2028 (Juegos Olímpicos), ya se trabaja en ello, y ustedes no se dan cuenta”.

‘Indignados’ por la no participación

Algunos clubes no están contentos por la no participación de Panamá (retiro) en la Copa Davis y la Billie Jean King, torneos internacionales del máximo nivel en tenis. Exigen explicaciones a la federación.

Flow Parkour Panamá brindará este 14 de julio, clases de parkour y acrobacias en la International Gymnastics Academy, en Costa del Este, de 9 a 11 am, para niños (mayores de 5 años) y adultos.

La Federación Panameña de Potencia (Powerlifting), está lista para el Campeonato nacional de Bench Press, en el Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, este 14 de julio, desde las 7:00 am con el pesaje, y el evento, a las 9:00 am.

“...el deporte no es prioridad, siendo pilar necesario para esta sociedad...el recurso no está a tiempo y no alcanza... “, parte de un escrito de Emer Samudio, de la Federación Panameña de Ciclismo, que compartió en redes.