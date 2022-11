El parque del complejo deportivo con juegos infantiles oxidados y dañados, en El Harino, de La Chorrera, se ha convertido en una sucursal de Cerro Patacón. Después de los festejos del 10 de noviembre, la basura no para de crecer en esta “área verde”.

Tras estar cerrado por casi un mes, en agosto pasado, al ver su grama en pésimo estado, en parte por un concierto musical, el estadio Rommel Fernández vuelve a ser escenario de eventos no deportivos: Daddy Yankee se presentará este sábado 19 de noviembre y Bad Bunny el martes 22.

La Séptima y última Fecha del Campeonato Nacional de Kartismo 2022, desde el Kartódromo en Coronado, Panamá Oeste, se correrá este 19 y 20 de noviembre, de 9:00 am a 4:00 pm.

Rojo vs azul en el All Stars LPB

Celebrando el día de los Valores Éticos y Morales, la Comisión Nacional Pro valores cívicos y morales realizará el 18 de noviembre una caminata, saliendo a las 8:00 a.m., desde la Cinta Costera 2.

Este 20 de noviembre se realizaran las carreras Boquete Run on Fire y la Alligators runners. La primera, parte de la Plaza Los Senderos, Boquete, Chiriquí, desde las 6:30 am (10, 5 y 1 K para los kids). La segunda, 5 K y 1 K, sale de los Predios de la Piscina de Margarita, Colón 5 K y 1a las 7 am.