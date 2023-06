Este domingo 4 de junio será una nueva fecha del Circuito Trail (21/10/5K), en Cerro Azul (6:30 am) También, se realizará la Carrera Caminata de la 1era Zona Policial de Bocas del Toro, en Changuinola (7 am).

“Por mí, me quedo toda la vida aquí [en Panamá], es un país increíble que me ha acogido bien, que me ha dado todo, y claro, me encantaría quedarme aquí para siempre, en especial respondiendo en lo profesional, yendo a más mundiales”, indicó el DT de la selección mayor femenina de fútbol de Panamá, el mexicano Ignacio ’Nacho’ Quintana, que llevó al equipo nacional a clasificarse a la Copa Mundial femenina de FIFA, a jugarse del 20 de julio al 20 de agosto del 2023, donde enfrentará a Brasil, Francia y Jamaica, en la fase de grupos.