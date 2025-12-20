Lula recibe al presidente Mulino en la Cumbre del Mercosur

El presidente José Raúl Mulino participa en la Cumbre del Mercosur este sábado, 20 de diciembre. El mandatario fue recibido por su homólogo de Brasil, Luiz Ignacio Lila Da Silva.

Mulino presentará formalmente ante los jefes de Estado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), uno de los requisitos fundamentales para consolidar a Panamá como Estado Asociado del bloque del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Esta, representa la segunda intervención de Panamá como país asociado, la primera vez fue en la Cumbre del Mercosur en Argentina, donde se destacó su rol integracionista y sus ventajas económicas y logísticas, así como los avances de Panamá en transparencia fiscal y la importancia de proyectos para la continuidad de operaciones del Canal de Panamá.

Además del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en el encuentro del Mercosur participan los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

El presidente Mulino estará acompañado de los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Javier Martínez - Acha (Relaciones Exteriores) y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango; y por el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez.