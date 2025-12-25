Caldo Deportivo del 25 de diciembre de 2025

Ya estamos dando de qué hablar

¡Qué bonito!, que internacionalmente ya estén hablando de Panamá y los próximo juegos que se organizarán en suelo patrio. Los Juegos Suramericanos de la Juventud – Panamá 2026, planea reunir a más de 1,500 atletas de 15 países, para competir en 21 disciplinas, “celebrando el futuro del deporte regional”.

Apoyo y aprovechamiento de la Sele I

El Gobierno Nacional quiere maximizar la participación de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Norteamérica, a través de un plan de trabajo que evaluaría la organización de actividades conjuntas en ciudades sedes previas y durante el torno; activaciones culturales en Fan Fest y PoP-Ups y preparación de Consulados móviles.

Apoyo y aprovechamiento de la Sele II

Ya se formó una comisión de coordinación especial para ese ‘Plan País’ y se espera que el próximo 5 de enero, se efectué otra reunión para dar seguimiento a las acciones emprendidas, que contempla el respaldo necesario a los miembros de la selección nacional.

Invictos pero todavía sin el liderato

La Selección de Panamá Oeste Sub16 cerró el segundo semestre del año como el único equipo invicto en la zona 5 del el Torneo Nacional Infanto Juvenil Masculino Sub16 de fútbol, solo debajo del San Francisco FC, el líder del grupo. Este certamen arrancó el 25 de octubre y se extenderá por 6 meses y se jugará en todo el país.

El mensaje navideño para el deporte

Uno que no quiso dejar pasar la fecha fue la Unión de Rugby de Panamá que posteó el mensaje: “Esta Navidad celebramos la unión, la alegría y el espíritu que nos inspira a seguir impulsando el rugby y el deporte en Panamá.

Que estas fiestas estén llenas de paz, armonía y momentos especiales junto a sus seres queridos. A todas las federaciones, organizaciones deportivas, clubes, instituciones aliadas, atletas y seguidores que nos acompañan en este camino: gracias por su apoyo, confianza y trabajo conjunto durante este año”.