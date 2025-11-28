Caldo Deportivo del 28 de noviembre de 2025

<b>Una gloria coclesana </b> La victoria del Unión Coclé en la súper final de la Liga PROM, no solo significa el boleto de ascenso a la LPF, sino la demostración que apostar por el regionalismo en nuestro fútbol es el camino. La capital no pude monopolizar este deporte y eso lo han entendido los coclesanos, que superaron 1-0 al Atlético Nacional. <b>Contento por su renovación </b> Uno que anda saltando en un pie, de la alegría, es César Blackman, quien renovó su contrato con el Slovan Bratislava hasta el final de la temporada 2027/2028. El contrato original vencería después de finalizar el año en curso. El panameño milita en este club de Eslovaquia desde junio de 2023. <b>Han sido duros con estas chicas</b> ¿Quién entiende a algunos 'fanáticos'? Por un lado, aplauden que las chicas panameñas hayan clasificado a la primera edición del Mundial de futsal, que se juega en Filipinas, pero por el otro, les dan palo porque han perdido por goleada y ya están eliminadas. Es un mérito el solo hecho de llegar a jugar ese mundial, sin estructura, sin una liga profesional, sin apoyos reales ni constantes. Ey, no siempre hay que juzgar y destruir. <b>Ya no tienen más que perder </b> Es más, la Selección femenina de futsal de Panamá disputará su último encuentro de fase de grupos del Mundial este 29 de noviembre, a las 7:30 am (8:30 pm hora de Philipinas), en el Philsports Arena, ante la ya clasificada a los cuartos de final, Brasil. <b>Segundo duelo con Uruguay </b> La ‘Roja sin mangas’ chocará nuevamente con el equipo de Uruguay en el segundo partido de la primera ventana de la Primera fase de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027, en Catar. La Selección mayor masculina de baloncesto de Panamá viajará a Montevideo para el duelo que cierra la primera ventana, en el Antel Arena el domingo 30 de noviembre a las 7:40 p.m.