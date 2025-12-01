La planta potabilizadora Roberto Reyna de Chitré disminuirá su producción en un 50%, el 2 y 4 de diciembre, para continuar con los trabajos de mejoras, informaron del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

De la entidad explicaron que la jornada se realizará en horario de 8:00 a.m., a 6:00 p.m. Paralelamente, se realizará el lavado de los sedimentadores, agregaron del IDAAN.

Durante el desarrollo de estos trabajos el suministro será irregular en: corregimiento de La Arena, Marejobo, Brisas de Los Guayacanes, Arcadia, Brisas del Golf, Altos de Los Guayacanes, Isabel Delfina, Terminal de transporte, barriada Santa Cruz, Jalisco, Damasco, La Floresta, El Aserrío, avenida Carmelo Spadafora vía La Villa y sectores aledaños.