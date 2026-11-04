Caldo Deportivo del 4 de noviembre de 2026

“No se cancela, se pospone”

Los organizadores del “Reto Amanecer Tableño”, programado para el domingo 13 de diciembre, con salida desde el Parque Porras, en Las Tablas, anunciaron la decisión de “posponer” la realización de la carrera pedestre de este año. Se indicó que pronto se dará una nueva fecha.

Función boxística con prospectos panameños

El “Royal Flush”, una cartelera boxística de Guantes de Acero y Master Promotions, tendrá 8 combates con boxeadores de EE.UU., Rep. Dominicana, Nicaragua, Armenia, Colombia y Panamá, este sábado 21 de noviembre, en el Centro de Entrenamiento Atheyna Baylon, en la Cinta Costera I, Ciudad de Panamá. Boletos de venta en MiEventos.com.

Elecciones regionales para dar paso a la federativa

Durante el pasado fin de semana, varias ligas provinciales de béisbol celebraron elecciones para renovar sus juntas directivas, de cara al proceso electoral de la Federación Panameña de Béisbol.

Christiansen dará la cara hoy

El DT Thomas Christiansen “hablará en rueda de prensa sobre los [23] jugadores elegidos” de Panamá para el doble duelo ante selección de Curazao, en la llave de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, informó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). La comparecencia del técnico será este 4 de noviembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio de la Fepafut, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Doble choque para avanzar

Panamá y Curazao se medirán en doble partido en cuartos de final de Nations League: la ida será el 12 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato, a las 7 pm; y la vuelta, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a las 6 pm.