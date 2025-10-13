A cuidar nuestra salud mental

El fin de semana se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que nos invita a reflexionar sobre qué acciones estamos tomando para cuidarnos. El estrés, la falta de actividad física y estar conectados todo el día al celular son situaciones que nos afectan sin darnos cuenta.

Lo más alarmante es que cada vez más jóvenes enfrentan problemas de ansiedad y estrés que nuestra generación no tuvo; hay quienes culpan a las redes sociales. Sin embargo, más allá de enfocarnos en lo negativo, debemos buscar soluciones y formas de mejorar para evitar caer en la depresión.