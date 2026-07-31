Capacitaciones gratuitas

En Panamá hay una serie de capacitaciones a las que las personas pueden optar sin costo, en temas muy interesantes y actuales como: inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciberseguridad, marketing digital, analítica de clientes, uso de sensores inteligentes y análisis de datos para optimizar la productividad, entre muchos otros.

Estos conocimientos no solo ayudan a adquirir nuevas herramientas, sino que también les abren el panorama para trabajar en empresas internacionales que requieren personal capacitado en estas áreas.