Compartir, el mejor regalo

Este domingo se celebra el Día del Padre y más allá de ser una simple fiesta en el calendario, este día representa la oportunidad perfecta para honrar y aplaudir el compromiso diario, el esfuerzo silencioso y la entrega de aquellas figuras paternas que se convierten en el pilar, refugio y ejemplo de sus hijos.

El regalo más valioso y significativo que un hijo puede ofrecer, y que un padre atesora en su corazón, es el tiempo compartido. Son los abrazos sinceros, las charlas sin prisa y las sonrisas compartidas que logran construir recuerdos imborrables.