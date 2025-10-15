Cuidado con la gente aprovechada

El tema de las estafas en el país ha cobrado relevancia en los últimos días gracias a una creadora de contenido, pero pienso que, más allá de crear memes para mofarse, lo que se necesita es aprovechar la atención del público para hacer docencia y evitar que la gente caiga en manos de gente aprovechada.

Todos podemos ser víctimas de los estafadores, pues ellos son hábiles, juegan con las emociones y utilizan la lástima para lograr su objetivo: obtener dinero de los más incautos. Son expertos enredando a las personas; por eso, hay que cuidar a jóvenes y a adultos mayores.