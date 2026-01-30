Cuidado con lo que compartes en redes

En los últimos días, he visto varios videos de personas que hacen hincapié en cómo otros suben imágenes de terceros sin su consentimiento con el objetivo de hacer mofa o bullying, sin tomar en cuenta que esto es un delito penado en Panamá.

Normativas recientes, como la Ley 478, castigan la difusión de contenido íntimo y material que atente contra la privacidad y la propia imagen, con penas de prisión y multas que pueden agravarse si se utilizan tecnologías para el acoso digital. Por ello, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte en redes sociales.