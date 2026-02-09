Debate: restringir por ley acceso a redes

A nivel internacional existe un debate sobre las restricciones de edad, estipuladas por ley, para usar las redes.

Para muchos, este es un paso positivo que todos los países deberían replicar, ya que los menores terminan expuestos a acosadores, bullying, estafas y otros peligros de los que los padres, en ocasiones, no se enteran hasta que es muy tarde; además, suelen desconocer qué pasos seguir para resolver la situación.

Asimismo, el acceso a plataformas e información inadecuadas para su edad termina afectando la salud mental de los chicos.