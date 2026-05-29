Cotilleo sin pesar

Deben moderar su lenguaje

Deben moderar su lenguaje
Zulema Emanuel
29 de mayo de 2026

Hay creadores de contenido que piensan que entre más vulgar hablen, su mensaje tendrá un mayor impacto y sumarán más “likes”; sin embargo, la realidad es que esto solo es aplaudido por un sector.

Cuando se trata de abordar temas serios y profesionales, esta estrategia puede jugarles en contra o encasillarlos.

Además, no es necesario sacar a relucir un léxico soez para hacerse entender; considero que es innecesario, en especial porque el idioma español es muy rico y permite expresar lo mismo utilizando diferentes palabras.

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Panamá
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