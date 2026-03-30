El arte de lo cotidiano

El arte no es un fenómeno aislado ni exclusivo de galerías o élites culturales. Sino que vive en lo cotidiano, tanto en nuestra forma de hablar, en los gestos, en la música que escuchamos, en las historias y hasta en los chismes que se comparten a diario. Aunque muchas personas no logran dimensionar la importante del arte en nuestras vidas, donde miremos hay. Las series y la música son las más comunes, pero hasta nuestra vestimenta tuvo que salir de la mente creativa de alguien, para luego ser confeccionada y vestida.