Cotilleo sin pesar

El arte de lo cotidiano

El arte de lo cotidiano
Gina Arias Rivera
30 de marzo de 2026

El arte no es un fenómeno aislado ni exclusivo de galerías o élites culturales. Sino que vive en lo cotidiano, tanto en nuestra forma de hablar, en los gestos, en la música que escuchamos, en las historias y hasta en los chismes que se comparten a diario. Aunque muchas personas no logran dimensionar la importante del arte en nuestras vidas, donde miremos hay. Las series y la música son las más comunes, pero hasta nuestra vestimenta tuvo que salir de la mente creativa de alguien, para luego ser confeccionada y vestida.

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