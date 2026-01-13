Cotilleo sin pesar

El ayuno de dopamina

Zulema Emanuel
13 de enero de 2026

El tema de la sobreestimulación nos afecta, aunque no nos demos cuenta o no se perciba como tal. Estamos tan expuestos a estímulos intensos y constantes, como redes sociales, comida procesada y compras online que, inconscientemente, el cerebro desarrolla tolerancia, lo cual contribuye a generar ansiedad.

De ahí que se recomiende realizar los llamados “ayunos de dopamina”. Estos consisten en evitar el contacto con pantallas durante la primera hora del día y la última antes de dormir, lo que mejora significativamente el sueño y la concentración.

