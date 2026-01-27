¿El fin de la privacidad en las ferias?

Es verdad que la forma en que la gente se divierte ha cambiado con el tiempo; sin embargo, llama la atención cómo ahora muchos de los que asisten a las ferias del país, en lugar de subirse a los juegos mecánicos, se quedan abajo para filmar a quienes sí se atreven, con el fin de exponerlos en las redes sociales.

Pienso que es una situación que se está saliendo de control. El afán de querer compartirlo todo en las plataformas para ganar likes, utilizando la imagen de otros sin su consentimiento y, lo que es peor, para ridiculizarlos, es algo que está muy mal.