$!Observatorio Afro alerta por exigencia de “certificación”

A pocos meses del inicio del nuevo periodo escolar, el Observatorio Panamá Afro alerta sobre la reaparición de prácticas discriminatorias en algunos centros educativos del país, donde directores estarían condicionando la matrícula de estudiantes afrodescendientes a la presentación de una llamada “certificación afro” para permitirles asistir con su cabello natural.

Alberto Barrow, director del Observatorio Panamá Afro, advirtió que esta situación no es nueva y se ha repetido en los últimos años. “Es absurdo y totalmente ilegal solicitar a un niño, niña o joven una certificación de su condición de afrodescendiente para poder entrar a la escuela con su cabello tal como es”, manifestó el abogado.

Barrow recalcó que esta exigencia reproduce un patrón histórico de discriminación racial y contradice de manera directa la normativa vigente. Además, aseguró que ya existen alertas formales y que próximamente se darán a conocer los nombres de los colegios donde estas situaciones se estarían registrando.

El director también pidió mayor fiscalización por parte del Meduca y de la Defensoría del Pueblo, reiterando que no cesarán en su lucha hasta que se garantice plenamente el derecho de los estudiantes.