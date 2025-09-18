El problema es el mensaje

Hace unos días, la cantautora panameña Erika Ender compartió un video en el que aseguró que el problema no es el género musical, sino el mensaje de cada una de las canciones.

Esto en relación con la polémica que se ha generado con las canciones de reggae y reguetón, que cada vez tienen letras más explícitas y que los niños cantan sin saber lo que repiten, ya que muchos no tienen la edad para comprender esas palabras.

De ahí la importancia de que los padres orienten a sus hijos y los ayuden a escoger bien las canciones. Esto se logra con el ejemplo.