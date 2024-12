El QR en los restaurantes

Tras la pandemia, muchos restaurantes mantienen sus menús por medio de códigos QR, por diversos motivos que van desde ahorrarse la impresión hasta medidas sanitarias.

Sin embargo, no toman en cuenta que debe haber una opción para los que prefieren tener la carta en sus manos, los adultos mayores que no son tan tecnológicos, las personas con discapacidad, los que no tienen data o no logran conectarse al WiFi. Aparte de eso, a veces los archivos son tan pesados que son difíciles de descargar en el móvil. Todo eso afecta la experiencia.