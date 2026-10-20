El sismo nos recuerda su valor

Muchas casas de adoración también sufrieron un duro golpe tras el sismo. Templos que guardan historia, fe y recuerdos de generaciones hoy necesitan recuperarse y volver a renacer.

Así como acompañamos a las familias afectadas, no debemos olvidar estos espacios que forman parte de la identidad de nuestros pueblos. Por años, algunos de estos espacios han permanecido en el olvido, sin recibir la atención que merecen. Hoy, los daños están recordando la importancia de preservarlos y actuar para que ninguno se pierda entre las grietas.