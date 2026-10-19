La Corte Suprema de EEUU rechaza un recurso del presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre

La Corte Suprema estadounidense rechazó el lunes un recurso de Jalid Sheikh Mohammed, considerado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de dos de sus coacusados, que buscaba restablecer su acuerdo de culpabilidad anulado en 2025.

La Corte rechaza este recurso que habría anulado la celebración de su juicio ante un tribunal militar en Guantánamo, previsto a partir de junio de 2028.

Mohammed y otros tres inculpados (Walid ben Attash, Mustafá al Hawsawi y Ammar al Baluchi, también conocido como Ali Abdul Aziz Ali) serán juzgados por terrorismo y la muerte de cerca de 3.000 personas en estos atentados en Nueva York.

Paquistaní criado en Kuwait, Mohammed fue uno de los principales lugartenientes de Osama ben Laden dentro de la organización yihadista Al Qaeda hasta su captura en marzo de 2003 en Pakistán.

Los cuatro hombres, que forman parte de los últimos detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, nunca han sido juzgados, ya que el procedimiento se ha estancado en la cuestión de si las torturas sufridas invalidan las pruebas de cargo reunidas contra ellos.

La justicia militar estadounidense declaró en agosto inadmisibles las confesiones de Mohammed, que pasó por prisiones secretas de la CIA en Polonia, donde sufrió sesiones de interrogatorio bajo tortura antes de su traslado a Guantánamo en septiembre de 2006, incluidas sus declaraciones ante los interrogadores en la base militar en 2007.

En julio de 2025, un tribunal de apelación estadounidense había anulado el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Mohammed y dos de sus coacusados, retrasando aún más la resolución judicial de uno de los episodios más traumáticos de la historia de Estados Unidos.

Estos acuerdos, que sin duda les habrían evitado enfrentar la pena capital, causaron polémica en plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.