Cotilleo sin pesar

El talento nacional brilla en “Chichero”

El talento nacional brilla en “Chichero”
Zulema Emanuel
24 de septiembre de 2026

Qué grato es ver cómo ha crecido el cine panameño en los últimos años. Esta semana asistí al estreno especial de la película Chichero, disponible en cines a partir de hoy, y me gustó mucho lo que vi.

El trabajo de nuestros actores en escena no tiene nada que envidiarle al de los internacionales. Se nota la preparación, el esfuerzo y la producción detrás del proyecto para ofrecer al público un producto de calidad que entretenga y, al mismo tiempo, invite a reflexionar sobre las realidades que suceden en el país y en pueblos vecinos. Tienen que ir a verla.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR