Es importante celebrar con orden

Con la llegada de los carnavales, Panamá no solo se rinde ante el agua de los culecos y el despliegue artístico de sus tarimas, sino que abraza su identidad más pura. Esta festividad, lejos de ser un simple paréntesis de ocio, es el escenario donde el lujo de las reinas y el fervor del pueblo convergen en un espectáculo de cultura viva.

Para el panameño, el Carnaval es ese espacio necesario de libertad y tradición donde, entre murgas y costumbres, reafirmamos que nuestra alegría es, sin duda, nuestra mayor riqueza. Sin embargo, ante tanto despliegue, no podemos olvidarnos de disfrutar con orden y seguir las medidas de seguridad pertinentes.