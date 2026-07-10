¡Están descontroladas!

Al parecer, la suspensión provisional del aumento en las tarifas de telefonía móvil que ordenó la Acodeco hace unos meses quedó en el olvido. Hoy, las empresas del sector implementan incrementos en los contratos bajo la eterna excusa de una “mejora del servicio” que nunca llega.

No es posible que los usuarios dependamos de compañías que suben los precios a su antojo en un mercado sin opciones reales de elección. Estamos en total indefensión frente a corporaciones que se comportan como en el “salvaje Oeste”; es decir, sin ley.