Curry abre la puerta de los Warriors a LeBron: "Depende de él"

El astro de Golden State Warriors, Stephen Curry, aseguró que estaría encantado de jugar junto a LeBron James, aunque reconoció que la decisión final sobre el futuro del máximo anotador histórico de la NBA depende del propio astro, que analiza dónde disputará su vigésima cuarta temporada en la liga.

"En cierto modo, depende de él", dijo Curry sobre la decisión de James acerca de dónde jugar como agente libre.

La semana pasada, James comunicó a Los Angeles Lakers que no continuaría tras ocho temporadas en la franquicia y un título conquistado en 2020.

"Siento que a cualquier lugar al que él llame y diga 'quiero jugar ahí', mueves montañas para que suceda", afirmó Curry el jueves durante una rueda de prensa previa al torneo de golf de celebridades American Century Championship, en Nevada.

El base de los Warriors explicó que su propuesta para James, con quien compartió equipo en la selección de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en París 2024, era sencilla.

"La propuesta es: ¿Quieres jugar buen baloncesto y estar rodeado de gente que sabe cómo se juega?", dijo Curry, cuyos Warriors se enfrentaron a los Cavaliers de James en cuatro Finales consecutivas de la NBA entre 2015 y 2018.

"Somos una organización que ha estado ahí. Él lo sabe", afirmó Curry. "Eso realmente se explica solo. Es cuestión de dónde se ve encajando. Al final, depende de él".

Los Warriors figuran entre los equipos señalados como posibles destinos para James, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces Jugador Más Valioso.

Mientras la puja por el astro entraba en su segunda semana, varios analistas señalaban a los Cleveland Cavaliers como uno de los destinos más probables, el equipo de su ciudad natal al que James llevó al título de la NBA en 2016 tras conquistar dos campeonatos con los Miami Heat.

También se ha mencionado un posible regreso a Miami o una llegada a Filadelfia, especialmente después de que los 76ers adquirieran al alero All-Star Jaylen Brown en un traspaso de gran impacto.

Esta semana, Cleveland aseguró a Donovan Mitchell con una extensión máxima de contrato por cuatro años y 273 millones de dólares, un movimiento que podría convertirse en un atractivo para James.

Además, se espera que James Harden vuelva a firmar con los Cavaliers tras convertirse en agente libre, aunque los detalles de su contrato podrían depender de la decisión de LeBron.