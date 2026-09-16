“Farmear aura” y la privacidad

La tendencia viral de “farmear aura” puede poner en riesgo a los adolescentes sin que lo noten. Al compartir videos practicando este reto, los jóvenes abren la puerta a desconocidos que rastrean perfiles, escuelas y ubicaciones exactas para cometer fraudes o suplantación de identidad, vulnerando así su privacidad.

Especialistas advierten que la huella digital abarca mucho más que las publicaciones directas de un menor: constituye toda su presencia en línea, la cual debe resguardarse. Por ello, recomiendan dialogar con los jóvenes sobre ciberseguridad.