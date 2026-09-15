Alex Saab, exministro y aliado de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro Alex Saab se declaró este martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami.

Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente "no culpable" ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a "culpable" a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.

"El Acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al Acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios", explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida.

El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades.

Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.