Fortalece la capacidad de pensar

La lectura es un portal mágico. Cuando leemos, no solo adquirimos valiosa información; nuestro cerebro se activa para crear imágenes, sonidos y sensaciones a partir de las palabras, transportándonos a disfrutar de la lectura. Este ejercicio constante fortalece nuestra capacidad de pensar y expande nuestra mente.

Por eso, es esencial que jóvenes y adultos cultiven el hábito de leer con frecuencia. La Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo en Atlapa, es una oportunidad para que los asistentes conecten con los autores y las fascinantes historias que presentan.