Han dado un gran espectáculo

Los desfiles patrios dejaron una estela inolvidable de talento, ritmo y devoción: estudiantes, instituciones y bandas independientes retumbaron en las calles para celebrar a Panamá en sus 123 años de vida republicana.

La gente respondió con un entusiasmo. Más que un festejo, cada aplauso se convirtió en un motor para la economía, especialmente en el interior, y en un bálsamo de solidaridad para quienes hoy atraviesan momentos difíciles. Aún queda mucho por reconstruir, pero la fuerza de esta celebración marca el inicio de nuestro renacer.