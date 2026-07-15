Hay mucho que debatir

El debate sobre la regulación de la publicidad de los creadores de contenido ha encendido las redes sociales, pues muchos consideran que la iniciativa debe analizarse a fondo y que podría invadir competencias ya establecidas en otras normas.

Pienso que es fundamental discutirlo, que cada sector exponga su opinión con respeto y que el diálogo trascienda las plataformas digitales. Muchas veces se escribe y se debate con fuerza por esta vía, pero, al momento de participar de forma activa, son muy pocos los que asisten a las reuniones para exponer formalmente sus puntos de vista.