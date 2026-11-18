Tras el sismo de octubre, hay cientos de artesanos que intentan reactivarse para volver a generar ingresos. Es por eso que las iniciativas que se están impulsando tanto en la ciudad capital como en el interior del país, donde les ofrecen espacios gratuitos para que puedan vender sus productos, son muy importantes.

Y, aunque es algo positivo, siento que hacen falta más proyectos para apoyarlos, pues ellos son quienes mantienen viva una parte de nuestras tradiciones y no podemos permitir que se pierdan. Si tiene la oportunidad de ir a un festival y apoyar, hágalo.