Hay que cuestionar los contenidos

Con los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de inteligencia artificial ya no se puede creer en todo lo que circula en las redes sociales, pues mucho de ese contenido es elaborado con IA, con el único fin de confundir a las personas. El problema se agrava cuando los ciberdelincuentes utilizan estas herramientas para simular llamadas de personas conocidas con el objetivo de estafar, o promueven esquemas de inversión fraudulentos en los que la gente “cae como moscas”. Ante esto, es imperativo cuestionar todo lo que se ve en internet.