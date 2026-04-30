Cotilleo sin pesar

Hay que cuidar la higiene personal

Hay que cuidar la higiene personal
Zulema Emanuel
30 de abril de 2026

Hay aspectos del cuidado personal que algunas personas descuidan. No se trata de cumplir con estándares de belleza inalcanzables, sino de mantener la higiene necesaria para preservar la salud y prevenir enfermedades. Viajar en metro o bus en hora pico es el boleto seguro para encontrarse con una mezcla de olores que deja mucho que desear; la situación empeora al subir a un taxi o utilizar transporte de plataformas. Lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse con frecuencia y cambiarse la ropa son cuidados que se enseñan desde la infancia y deben seguir practicándose en la adultez: no son opcionales.

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Panamá
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