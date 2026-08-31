Hay que estar alertas por el robo del Whatsapp

En los últimos días, he visto declaraciones de varias personas que aseguran haber recibido una llamada en su celular mediante la cual les hackearon la cuenta.

Las víctimas pierden el control total de la aplicación y los ciberdelincuentes se encargan de enviar mensajes a todos sus contactos para solicitar dinero en su nombre, alegando una supuesta urgencia que varía según el caso. Esto genera graves repercusiones, ya que sus conocidos, actuando de buena fe, muchas veces transfieren los fondos.

Ante esta situación, los expertos recomiendan cambiar el PIN del buzón de voz y activar la verificación en dos pasos en WhatsApp.