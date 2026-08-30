Panamá Oeste y Chiriquí Occidente disputarán la final del Nacional U23

La final del III Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 ya tiene a sus protagonistas: Panamá Oeste y Chiriquí Occidente aseguraron su pase este fin de semana y disputarán el título en la serie decisiva.

Panamá Oeste selló su boleto a la gran final hoy, tras vencer a Panamá Metro con un dramático 4-3 en episodios extras, gracias a un imparable de oro de Miguel Domínguez que dejó sobre el terreno a los metropolitanos en la undécima entrada. Con este resultado, “Los Vaqueros” jugarán su tercera final del año, luego de haber alcanzado también la definición en las categorías Juvenil y Sub-12.

Por su parte, Chiriquí Occidente, conformado por peloteros de Bocas del Toro, Chiriquí y la región occidental, se convirtió el sábado en el primer clasificado al superar 5-0 a Coclé en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera. Con esa victoria completó la barrida (2-0) en la serie semifinal, pactada al mejor de tres encuentros.

La Serie Final arrancará este martes 1 de septiembre en el estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, cuando los equipos de Panamá Oeste y Chiriquí Occidente se midan en el primero de cinco posibles compromisos.

El miércoles, a las 7:00 p.m., ambas novenas disputarán el segundo juego en el mismo escenario. El jueves 3 será día de descanso, mientras que el viernes 4 la serie continuará con el tercer partido en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera; en ese mismo coliseo se jugarán los encuentros 4 y 5, de ser necesarios.

Panamá Oeste llega con el impulso anímico de un triunfo agónico, mientras que Chiriquí Occidente lo hace con la confianza de mantener su casilla de carreras permitidas en cero en el partido que sentenció su clasificación.