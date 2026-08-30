Romeo Santos y Prince Royce hicieron del Rommel una gran fiesta con su tour “Mejor tarde que nunca”

La bachata se apoderó del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con Romeo Santos y Prince Royce, quienes llegaron a Panamá con su gira conjunta 'Mejor tarde que nunca', en una noche marcada por sus nuevos temas, grandes éxitos y momentos que hicieron cantar al público.A las 10:40 p.m., ambos artistas salieron a la tarima para iniciar un espectáculo que se extendió hasta las 12:40 a.m. Durante dos horas, los fanáticos disfrutaron de un recorrido por las canciones que forman parte de su tour conjunto.Temas como 'Better Late Than Never', 'Dardos', 'Celeste', 'La amaré', 'Ay! San Miguel' y 'Estocolmo' formaron parte de la velada, junto a varios de los éxitos que han marcado las carreras individuales de ambos bachateros.Romeo Santos hizo cantar al público con temas como 'La diabla', 'Eres mía', 'Imitadora', 'Llévame contigo' y 'Propuesta indecente', mientras Prince Royce puso su toque con canciones como 'Recházame', 'Te robaré', 'Incondicional', 'Corazón sin cara' y 'Darte un beso'.Uno de los momentos más nostálgicos llegó cuando Romeo recordó su etapa junto a Aventura e interpretó 'Obsesión', uno de los mayores éxitos de la agrupación y una canción que fue coreada de principio a fin por los asistentes.La noche también tuvo un momento especial cuando Romeo y Prince invitaron a un hombre panameño a subir a la tarima para cantar junto a ellos, provocando los gritos y aplausos del público.Entre nuevas canciones, éxitos que han acompañado a sus seguidores durante años y el recuerdo de Aventura, Romeo Santos y Prince Royce mantuvieron al público cantando y bailando hasta las 12:40 a.m., cerrando así su presentación en Panamá con una verdadera fiesta de bachata.