Economía

La CCIAP pide al Ejecutivo vetar el Proyecto de Ley 226 por impacto en las MiPymes

La CCIAP pide al Ejecutivo vetar el Proyecto de Ley 226 por impacto en las MiPymes
Cortesía. Jubilados en restaurante.
Redacción Web
30 de agosto de 2026

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó al Ejecutivo vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros existentes para jubilados, pensionados y adultos mayores.

La organización empresarial sostuvo que, aunque la protección de este sector es una responsabilidad compartida, las nuevas obligaciones podrían representar una carga para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que tendrían que asumir descuentos mientras enfrentan costos como planilla, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos.

La CCIAP advirtió que el aumento permanente de costos podría traducirse en una reducción de márgenes, incremento de precios, postergación de inversiones, limitaciones en la contratación o incluso el cierre de algunos negocios.

Sobre el crédito fiscal del 100% contemplado en la iniciativa, el gremio señaló que este mecanismo no resuelve por sí solo el problema y planteó que primero debe evaluarse su viabilidad, el costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.

La CCIAP también pidió una revisión integral del régimen de beneficios para adultos mayores y evaluar su impacto sobre los precios, el empleo, la inversión y las MiPymes.

“Proteger a nuestros adultos mayores es necesario. Hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible”, afirmó el gremio, que solicitó al presidente de la República vetar la iniciativa y abrir una revisión técnica, fiscal y económica.

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