La CCIAP pide al Ejecutivo vetar el Proyecto de Ley 226 por impacto en las MiPymes

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó al Ejecutivo vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros existentes para jubilados, pensionados y adultos mayores.

La organización empresarial sostuvo que, aunque la protección de este sector es una responsabilidad compartida, las nuevas obligaciones podrían representar una carga para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que tendrían que asumir descuentos mientras enfrentan costos como planilla, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos.

La CCIAP advirtió que el aumento permanente de costos podría traducirse en una reducción de márgenes, incremento de precios, postergación de inversiones, limitaciones en la contratación o incluso el cierre de algunos negocios.

Sobre el crédito fiscal del 100% contemplado en la iniciativa, el gremio señaló que este mecanismo no resuelve por sí solo el problema y planteó que primero debe evaluarse su viabilidad, el costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.

La CCIAP también pidió una revisión integral del régimen de beneficios para adultos mayores y evaluar su impacto sobre los precios, el empleo, la inversión y las MiPymes.

“Proteger a nuestros adultos mayores es necesario. Hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible”, afirmó el gremio, que solicitó al presidente de la República vetar la iniciativa y abrir una revisión técnica, fiscal y económica.