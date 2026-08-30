Sancionan con B/.7,550 a responsables por quema de residuos en manglar de Juan Díaz

Dos personas fueron sancionadas con B/.7,550.00 cada una por la disposición y quema no autorizada de residuos sólidos dentro de un área de manglar en el sector de Astillero de Juan Díaz, informó este domingo el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La sanción se aplicó durante un operativo de vigilancia y control ambiental realizado en seguimiento a denuncias relacionadas con la disposición y quema de residuos en el área.

Durante la inspección fueron identificados dos vehículos involucrados en estas actividades. En conjunto con la Policía Ambiental, se procedió a su retención y traslado para su custodia.

MiAmbiente reiteró la importancia de evitar la disposición y quema ilegal de residuos, especialmente en áreas de manglar.