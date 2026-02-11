Hay que saber comportarse

En los últimos días han estado circulando videos de influencers y personajes de la farándula invitando a la gente a comportarse de forma adecuada en Carnaval. Esto se debe a que, más allá de la diversión, hay quienes se sienten boxeadores profesionales cuando tienen más de una bebida alcohólica en su sistema y terminan arruinando la fiesta.

Por eso, algunos piden que, si usted no puede pedir disculpas o aceptarlas, si no le gusta que lo empujen en la saltadera o que le echen agua, si no respeta a las autoridades o se molesta por lo más mínimo, es mejor que se quede en su casa.