¿Hay una crisis de identidad?

Zulema Emanuel
20 de febrero de 2026

Hay quienes piensan que la sociedad en general vive una crisis de identidad, la cual se ha visto acentuada por las redes sociales.

Esto es más palpable en los retos o tendencias digitales que se vuelven virales y en los que la gran mayoría participa para disfrutar de la experiencia o no sentirse excluidos.

Además, están quienes se han sumado a la creciente ola de los therians o aquellos que buscan imitar patrones establecidos por el marketing y la televisión; todo esto contribuye a que las nuevas generaciones vivan en constante cambio y, en ocasiones, no se sientan cómodas con quienes son.

Tags:
Panamá
|
