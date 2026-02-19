Nacionales

Monseñor Manuel Ochogavía se recupera tras intervención quirúrgica por apendicitis

19 de febrero de 2026

La Diócesis de Colón-Kuna Yala informó a la comunidad diocesana y a la opinión pública que el obispo, monseñor Manuel Ochogavía Barahona, fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica por apendicitis en un hospital de la ciudad de Colón.

“Gracias a Dios, la operación se desarrolló satisfactoriamente y el señor obispo se encuentra estable y en proceso de recuperación”, agregan en un comunicado.

Ochogavía expresó su profundo agradecimiento por las oraciones, muestras de cercanía y solidaridad recibidas en estos días, y pidió que continúen acompañándolo espiritualmente con sus oraciones durante su recuperación.

