No se debe normalizar la burla digital bajo el disfraz del “humor”. Con la aparición de los memes, los stickers y el “contenido creativo”, hay quienes piensan que tienen licencia para denigrar a otros, pero no es así. Se escudan detrás de un perfil de redes, muchas veces anónimo, con la intención de causar daño; lo peor es que, si la víctima se queja, se le acusa de “no aguantar una broma” o de ser “generación de cristal”. Esto crea una presión social, por lo que es fundamental orientar a los jóvenes para que no caigan en este juego y aprendan a establecer límites. Además, el acoso digital es un delito.