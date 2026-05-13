Cotilleo sin pesar

La burla digital

La burla digital
Zulema Emanuel
13 de mayo de 2026

No se debe normalizar la burla digital bajo el disfraz del “humor”. Con la aparición de los memes, los stickers y el “contenido creativo”, hay quienes piensan que tienen licencia para denigrar a otros, pero no es así. Se escudan detrás de un perfil de redes, muchas veces anónimo, con la intención de causar daño; lo peor es que, si la víctima se queja, se le acusa de “no aguantar una broma” o de ser “generación de cristal”. Esto crea una presión social, por lo que es fundamental orientar a los jóvenes para que no caigan en este juego y aprendan a establecer límites. Además, el acoso digital es un delito.

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Panamá
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