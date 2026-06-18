La capacitación es la clave

Hay quienes piensan que después de que terminan sus estudios universitarios o tienen muchos años en un trabajo ya no necesitan capacitarse, pero están muy equivocados.

El conocimiento nunca está de más y siempre es importante adquirir nuevas herramientas para mejorar los procesos que realizan o aprender a realizar una nueva labor.

Qué bueno que haya organizaciones, embajadas e instituciones que impulsen la capacitación de los jóvenes, especialmente en inteligencia artificial y ciberseguridad, que son los temas del momento.