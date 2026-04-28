La dependencia digital

Hay personas que no han notado que padecen de adicción al celular; no pueden estar cinco minutos sin revisar el teléfono. El problema se agrava cuando conducen y permanecen pegados a su móvil, sin estar alertas de lo que pasa a su alrededor. Muchas veces se quedan absortos en la pantalla aun cuando la luz del semáforo ha cambiado. Peor aún son quienes conducen transporte selectivo enviando y escuchando mensajes de WhatsApp. Estas conductas, además de ser faltas al reglamento de tránsito, evidencian un serio problema de dependencia digital.